Belgian Lions kennen tegenstanders preolympisch kwalificatietoernooi

De Belgian Lions willen in juli de deur openen van het olympisch-kwalificatietoernooi. — © BELGA

Er doen veertig landen uit vijf wereldwijde regio’s aan mee. België mag deelnemen, omdat het de tweede ronde van de kwalificatie voor deFIBA World Cup 2023 haalde, maar zich niet voor het eerst plaatste voor het WK (Japan, Indonesië, Filipijnen) van 2023.

De regio Europa mag twee van de vijf preolympische kwalificatietoernooien organiseren, met acht landen per toernooi. De andere drie toernooien zijn in Amerika, Afrika en Azië/Oceanië. De toernooien worden gehouden van 12 tot 20 augustus. Turkije (Istanbul) en Polen (Gliwice)/Estland (Talinn) zijn door de FIBA aangewezen om de twee Europese toernooien te hosten.

De vijf winnaars voegen zich bij negentien landen van de FIBA World Cup 2023, zodat er een deelnemersveld van 24 landen ontstaat voor de FIBA Olympic Qualifying Tournaments die in juni en juli van 2024 staan gepland.

De Olympische Spelen gaan volgend jaar van 26 juli tot 11 augustus in Frankrijk/Parijs door. De Belgian Lions waren driemaal op een Olympische Spelen van de partij. In 1936 (Duitsland/Berlijn), in 1948Groot-Brittannië/Londen) en 1952 Finland/Helsinki.