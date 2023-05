Massale zoektocht naar begraven nazischat in Nederlandse Ommeren levert niets op

In het Nederlandse Ommeren, in de provincie Gelderland, is een koortsachtige zoektocht naar een mogelijke miljoenenschat van Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Een vereniging van historici had maandag opgravingen verricht op de plek die een historicus had aangeduid, weet de Nederlandse openbare omroep NOS.

In augustus 1944 trof een bom een bank in de Gelderse hoofdstad Arnhem, waarbij de inhoud van een groot aantal kluisjes vrijkwam. Duitse soldaten vulden hun zakken met kostbaarheden, die ze later bij Ommeren in vier kisten zouden hebben begraven.

Het nieuws kwam aan het licht toen in januari een oude, geschetste landkaart openbaar werd gemaakt door het Nationaal Archief. Daarop stonden aanwijzingen voor de schat, wat de goudkoorts in de gemeente deed stijgen. Het schatzoeken werd verboden, maar dat weerhield inwoners er niet van om met metaaldetectoren en spaden op zoek te gaan.

Een vereniging van historici kreeg maandag wel toestemming om te graven op een door een deskundige aangeduide locatie. Er is echter geen spoor van de kistjes gevonden. In dit gebied is de zoektocht naar de schat nu definitief beëindigd.

In 1947 werd ook al eens naar de kisten gezocht, door de Centrale Vermogens Opsporingsdienst. Maar er is toen niet gearchiveerd waar precies is gezocht. Sommigen gaan ervan uit dat de kisten tijdens de bezetting al werden opgegraven.

Het is niet duilijk wat de waarde was van de verstopte buit, maar het zou mogelijk om miljoenen gegaan zijn.