Leerlingen De Linde lopen voor schooltje in Nepal

Pelt

Zo’n 400 leerlingen van De Linde in Overpelt namen deel aan de sponsorloop van de school. Daarmee zamelden ze geld in voor de Balmandir Primary School in Dunai (Nepal), een project van de vereniging Namasté Nepal. Tegelijk sloten ze zo ook hun uitgestelde vastenactie af.

De sponsorloop was voorzien voor maart, maar werd toen uitgesteld door het slechte weer. “Vrijdag begon de actie ook druilerig en met de paraplu open, maar dat deerde de supporterende en talrijk opgekomen ouders en grootouders niet. De namiddag maakte veel goed”, zegt meester Martin van de Linde, die ook de pastorale werkgroep begeleidt.

Vrijwilligers Guido en Stefan van de vereniging Namasté Nepal kwamen eerder het project bij De Linde school toelichten. “In de Balmandir Prmary School in Dunai volgen 150 leerlingen les”, vertellen ze. “Met hun vastenactie willen de leerlingen geld inzamelen voor de aankoop van school- en verzorgingsmateriaal. De precieze opbrengst moet nog becijferd worden.” (path)