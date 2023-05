Rechten UHasselt mag nog hopen op finaleweken ‘De Campus Cup’

In een potje schaak backstage moest Juul Scheepers nog de duimen leggen, maar tijdens De Campus Cup kon zijn Hasseltse team wel zegevieren tegen de studenten Aerospace Engineering uit Delft. De studenten rechten eindigden voorlopig op een vijfde plek in de rangschikking.

Ze hadden op voorhand best wel schrik van hun tegenstanders, maar tijdens De Campus Cup bleken studenten rechten Juul Scheepers, Luna Wetzels, Alexi Ceelen en Jitse Mandonx toch sterker dan het team dat Aerospace Engineering studeert aan TU Delft. De groep van UHasselt won met 580 tegen 300. Als ze willen terugkeren in de finaleweken moeten ze bij de acht beste teams van dit seizoen eindigen. Tijdens de finale slaagden ze erin om tien juiste antwoorden te geven in twee minuten en twee seconden. Daarmee eindigen ze voorlopig op de vijfde plek. Of die tijd voldoende zal zijn om nog kans te maken op de trofee zal de volgende weken blijken, wanneer nog heel wat andere studententeams hun kennis etaleren. (nco)

‘De Campus Cup’, Eén, van maandag tem. donderdag, 21.30 uur