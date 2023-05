Deen Søren Kragh Andersen schenkt Alpecin-Deceuninck zege in Eschborn-Frankfurt

Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) heeft maandag de Duitse sprintklassieker Eschborn-Frankfurt (1.UWT) op zijn naam geschreven. De 28-jarige Deen bleef na 203,8 kilometer in de sprint met een flink uitgedunde groep de Oostenrijker Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) voor. De Italiaan Alessandro Fedeli (Q36.5 Pro Cycling Team) maakte het podium vol. Kragh Andersen was na een lastige wedstrijd de snelste in de sprint van tien koplopers, waarin Ben Hermans (Israel-Premier Tech) negende werd.

De traditiekoers in Frankfurt was in het laatste decennium veranderd van een heuvelklassieker in een sprinterskoers, maar een parcoursaanpassing deed de wedstrijd dit jaar opnieuw lijken op Rund um den Henninger Turm van weleer. De Belgische sprinters Arnaud De Lie (Lotto Dstny) en Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) kwamen er bij hun rentree in competitie niet aan te pas voor de overwinning: Philipsen was onzichtbaar toen het peloton explodeerde in de heuvelzone, De Lie sprintte na heel veel achtervolgen naar een elfde plek in een tweede groep.

Op de laatste beklimming van de steile Mammolshain deed een flinke prik van de Zwitser Marc Hirschi een kopgroep van tien renners ontstaan. Daarbij één Belg, de Limburger Ben Hermans, en verder ook de Deen Søren Kragh Andersen voor Alpecin-Deceuninck, de Italiaan Lorenzo Rota en de Duitser Georg Zimmermann voor Intermarché-Circus-Wanty, de Oostenrijker Patrick Konrad, de Brit Stephen Williams, de Italianen Alessandro Fedeli en Martin Marcellusi, de Duitser Georg Steinhauser, en Hirschi zelf.

Het achtervolgingswerk van de sprintersploegen in een tweede groep deed in de vlakke finale in de lanen van Frankfurt de achterstand nog wegsmelten, maar het kwam toch net te laat: de tien vluchters konden strijden voor de overwinning. Het duo van Intermarché-Circus-Wanty probeerde nog enkele aanvallen op te zetten, maar nadien controleerde een sterke Kragh Andersen in de slotkilometer vanop de kop van de groep. De Deen zette zelf als eerste de sprint in, en haalde het op de streep vlot voor Konrad en Fedeli.

Kragh Andersen, bezig aan zijn eerste seizoen voor Alpecin-Deceuninck, is op het palmares van Eschborn-Frankfurt de opvolger van de Ier Sam Bennett, vorig jaar winnaar in een groepssprint.