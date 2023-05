Tongeren/Bree/Dilsen-Stokkem

Renoveren of verhuizen naar een nieuwe woning? Die vraag stellen acht koppels zich in het nieuwe Eén-programma Ons Huis/Nieuw Huis. Helpen hen bij dit dilemma: interieurarchitect Ken Creemers (37) en makelaar Kristien Viaene (50). “We zijn even zenuwachtig als de deelnemers zelf.”