Brandweer moet hardleerse kat Joda al voor derde keer uit hoge boom komen redden

De brandweer van Brunssum in Nederlands-Limburg is maandag omstreeks 14.00 uur in actie gekomen voor kat Joda. De kat zat al een aantal dagen hoog in een boom op het voetbalveld van SV Brunssum aan de Peerdendries en moest gered worden. Alweer.

De kat kon geen uitweg meer vinden en kwam daardoor niet meer naar beneden uit de hoge boom die hij enkele dagen terug beklom. De brandweer kwam met een hoogwerker ter plaatse en bevrijdde de kat uit de boom.

Het is niet duidelijk of Joda van klimmen in bomen houdt of dat hij misschien een beetje verliefd is geworden op een van de brandweermensen. Het dier is na de actie overgedragen aan de eigenaar Chris, die weer erg blij was met de actie van de brandweer.

De hardleerse kat Joda krijgt de komende tijd huisarrest en zal zich nu thuis moeten vermaken.

Eigenaar Chris had zelf al enkele tevergeefse pogingen gedaan om de kat uit de boom te bevrijden. Dit resulteerde enkel in enkele flinke schaaf en kraswonden bij Chris.