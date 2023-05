Markant wandelt 1.200 euro bij elkaar voor Credohuis tijdens bedevaart naar Scherpenheuvel

De dames van Markant uit Peer en Hechtel-Eksel stapten weer heel wat kilometers naar Scherpenheuvel. Dat deden ze niet zomaar, maar wel voor een goed doel. Dit jaar kozen ze voor het Credohuis in Pelt.

Alle deelnemers aan de wandeltocht mochten kiezen waar ze startten en hoeveel kilometers ze wandelden. Wie in Peer startte, stapte 48 km. Wie bijvoorbeeld in Diest vertrok, stapte 15 km naar Scherpenheuvel. Zo werd het voor iedereen een sportieve uitdaging. “Ook dit jaar werd met een hele groep gestapt”, vertelt Lut Vanderlocht van Markant. “Zo konden we een mooie cheque van 1.200 euro schenken aan Het Credohuis Pelt.”

Het Credohuis in Pelt biedt een gezellige, warme en veilige thuis aan dak- en (t)huisloze jongeren. Jongeren die om welke reden dan ook er plots helemaal alleen voor staan. In het Credohuis kunnen ze tot rust komen en doelgericht aan hun toekomst werken om uiteindelijk volwaardig deel uit te maken van de maatschappij. (peb)