Hondjes en baasjes wandelen door Eksel met hondenschool De Woef

Eksel

Op 1 mei organiseert hondenschool De Woef in Eksel traditioneel een hondenwandeling. De hondenbaasjes konden zich vanaf 8 uur inschrijven voor een wandeling van 2 km of 9 km. Ze kregen dan een goodiebag mee voor tijdens de wandeling. Na de wandeling konden ze vertoeven op het gezellige terras van de hondenschool waar ze genoten van een fris drankje en een lekker frietje. Er stonden een 9-tal kraampjes opgesteld met honden gerelateerde spullen en een springkasteel voor de allerkleinsten. Doorlopend waren er ook demonstraties van de hondenschool. “We hebben tot nu toe al 150 inschrijvingen voor onze wandelingen, meer als voorgaande jaren”, vertelt voorzitter Bernadette Smeets. De hondenschool bestaat dit jaar ook 40 jaar. “Later op het jaar zullen we dat vieren met een ledenfeest zijn.” (peb)