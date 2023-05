Mariëtte wordt 100: “Mijn tip? Elke avond een glaasje port voor het slapengaan”

Ze is nog een kranige tante, Mariëtte Bamps uit de Langstraat in Millen. Op 4 mei wordt ze 100, maar dat geef je haar niet. Zondag 30 april werd ze in Hoeve Dewalleff in de bloemetjes gezet door haar grote familie.

Mariëtte werd geboren op 4 mei 1923 in Berg (Tongeren) in een gezin met vier kinderen. Ze had drie broers: Armand, Jaak en Vic. Alleen Vic (straks 94) leeft nog. Ze liep school in haar geboortedorp en groeide op in het rustige Haspengouwse landschap. Als kind was ze het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval. Dagenlang lag ze in coma, om nadien geleidelijk aan te herstellen.

Na de Tweede Wereldoorlog leerde Mariëtte Gerard Vaesen uit Millen kennen. In 1951 trouwde het paar. Samen bleven in het Berg wonen tot eind jaren 50. Toen verhuisde het koppel naar het ouderlijk huis van Gerard in Millen. Samen kregen ze vijf kinderen in amper acht jaar tijd: Erik (voor de vrienden Henri), Sofia (voor de vriendinnen Fia), Ludo, Godelieve en Yvette. Zij zorgden op hun beurt voor vijf kleinkinderen en een half dozijn achterkleinkinderen.

Feestjes

Gerard was een harde werker. Als zelfstandig vrachtwagenchauffeur leverde hij onder meer diensten aan de Melkerij van Tongeren. Later ging hij werken in de staalfabriek Cockerill in Ougrée. Daar was hij respectievelijk ambulancier en brandweerman om uiteindelijk bewaker te worden. Het was een job die hij bleef uitoefenen tot aan zijn pensioen.

Al die tijd droeg Mariëtte zorg voor het gezin. Buitenshuis werken was er niet bij, maar als sociaal iemand was ze wel lid van meerdere verenigingen in het dorp. Ze was medestichtster van de plaatselijke Ziekenzorg - nu Samana - en nog steeds lid van Ferm, het vroegere KVLV. “Als er wat te doen was, was ma present”, zegt dochter Godelieve. “Feestjes sloeg ze nooit over.”

Legendarische gateau

Mooie herinneringen houdt de eeuwelinge over aan de geboorte van alle leden van haar grote familie en ook aan de viering van haar gouden bruiloft in 2001. Minder mooi waren de moeilijke oorlogsjaren die ze bewust meemaakte en het overlijden van haar echtgenoot in 2008, na een slepende ziekte. Ook de brand die in 2009 een gedeelte van haar woning in as legde, blijft haar bij.

Mariëtte kookt en bakt graag. Nog steeds bakt ze thuis haar eigen brood en haar gâteaux zijn bij alle familieleden legendarisch. Ze woont nog steeds op haar eentje en wordt goed verzorgd en omringd door de kinderen en door medewerkers van het Wit-Gele Kruis en Familiehulp. Ze is een grote fan van Eén, volgt dagelijks de programma’s Blokken en Thuis en is een trouwe lezeres van Het Belang van Limburg. Eenvoud siert haar, al is ze ook te vinden voor een kwinkslag. Haar tip om oud te worden: elke avond een glaasje port voor het slapengaan.

Mariëtte Bamps

Geboren op: 4 mei 1923

Beroep: huisvrouw

Echtgenoot: Gerard Vaesen († 2008)

Kinderen: Erik (71), Sofia (70), Ludo (68), Godelieve (65) en Yvette (64)

Kleinkinderen: Joost (44), Daan (42), Jurgen (43), Davy (44) en Shirley (38)

Achterkleinkinderen: Nora, Dylan, Arthur, Felix, Kiano en Axiana