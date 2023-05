Jachthaven De Meerpaal krijgt Hartveilig-label

“De aanwezigheid van het AED-toestel en het feit dat ten minste 10% van de vereniging een opleiding volgt om ermee aan de slag te kunnen, zijn de twee voorwaarden waaraan men moet voldoen om het Hartveilig-label te bekomen”, legtt Jean Jonkers van het Lommelse Rode Kruis uit. “Meer en meer mensen zien gelukkig het nut in van deze opleidingen. We zijn dan ook blij dat er weer een vereniging in Lommel zich hiervoor inzet. Al zijn maar 42 AED-toestellen nog steeds veel te weinig.”

Zo’n 45 leden van jachthaven De Meerpaal namen deel aan de cursus van het Rode Kruis Lommel. “We zijn ons ervan bewust dat we dankzij deze opleiding en het AED-toestel wel eens een mensenleven kunnen redden”, vertelt Bert Loots, secretaris Jachthaven de Meerpaal vzw. “Wij hebben ooit een passante gehad die bij ons in de haven hartproblemen kreeg. Dat zette ons aan het denken en vonden we het wel een veiliger idee om een AED in onze haven hebben.”

“Daarom hebben we als vereniging zo’n toestel aangekocht”, zegt Loots. “Maar met een AED-toestel alleen ben je er nog niet. Je moet ook weten hoe je het moet gebruiken. Daarom hebben we het Rode Kruis ingeschakeld om onze leden een cursus reanimatie/AED te geven. Onze leden waren heel enthousiast en bijna iedereen heeft meegedaan aan de cursus. Daarom waren er drie sessies nodig. Zo is onze haven weer een stukje veiliger geworden. En veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel.” (nma)