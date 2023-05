Mijlpaal in Limburgs dameshockey: Dames 1 van Stix promoveert naar Nationaal 2 in de Belgian League

Dankzij een vlotte 4-0-zege tegen Leopard mag de Dames 1-ploeg van Hasselt Stix zich opmaken voor een verblijf in Nationaal 2.

Dankzij een vlotte 4-0-zege tegen Leopard mag de Dames 1-ploeg van Hasselt Stix zich opmaken voor een verblijf in Nationaal 2. Dat is een unicum voor een Limburgse damesploeg. Momenteel staan de dames op een tweede plek in Nationaal 3, slechts één puntje verwijderd van Verviers. De titel behoort - met nog twee wedstrijden te gaan - dus ook nog tot de mogelijkheden. Op 7 mei trekt het team naar Arlon en op 14 mei spelen ze thuis om 12u hun laatste wedstrijd tegen Dames1 uit Rixensart.

Speelsters:

Kapitein Charlotte Schobbens, Goalie Kathleen Grootaers, veldspeelsters Lara Berardo, Justine Buteneers, Francesca Denotti, Zoë Reynders, Paloma Rivero, Melanie Schreurs, Louise Schreurs, Tiziana Selmo, Eline Sieben, Renée Van Esch, Cécile Vandebergh, Cécile Vanwalleghem, Omeima Chouih, Pauline Nulens, Michelle Rejek, Francisca Rivero, Marie-Catho Roussard, Lotte Stroobants, Mirte Van Roosebeke, Merel Verheyden.

(db)