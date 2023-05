Immert Leeft eert overleden café-uitbaatser Annie met wedstrijdje kermisvogelpik op de fiets

Leopoldsburg

Al decennialang wordt het kermisweekend in het Heppense gehucht Immert traditioneel afgesloten met een vogelpikwedstrijd op de fiets. De laatste jaren dreigde dit gebruik te verdwijnen bij gebrek aan deelnemers.

Na het recente overlijden van Annie Snijers, uitbaatster van café Krugerhof die jarenlang de vogelpikwedstrijd organiseerde, besliste de plaatselijke buurtwerking Immert Leeft de draad weer op te op te pikken. De wedstrijd werd in ere hersteld met een Memorial Annie Snijers. Met succes, want 25 deelnemers schreven in. De pot met het inschrijvingsgeld werd verdeeld onder de winnaars met podiumplaatsen voor Tanja van de Kerkhof, Sine Degendt en Femke Peeters bij de vrouwen. Bij de mannen won Koen Andelhofs, voor Bart Peeters en Enriqué Cuevas-Rios. (sb)

© sb