Drone filmt hoe zeeschildpad zijn uiterste best doet om niet in de maag van hongerige haai te eindigen

De drone van Dylan DeHaas vloog boven het heldere water van Coral Bay, een idyllisch plekje nabij de Australische stad Perth toen de camera een zeeschildpad in beeld kreeg. Het werd echter een spannend schouwspel toen het dier plots in het vizier van een tijgerhaai, maar keer op keer wist te ontsnappen. Zelfs toen het reptiel op een bepaald moment tussen de kaken van roofvis was beland. “Zeeschildpadden zijn het lievelingskostje van tijgerhaaien”, aldus DeHaas. “Maar door de evolutie kunnen ze zo’n roofdieren te slim afzijn en hun schild gebruiken om te ontsnappen.” Dat deed de zeeschildpad in bovenstaande video dan ook, waardoor de haai met een lege maag moest afdruipen.