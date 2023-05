Bloemenmarkt Ferm Vechmaal luidt de lente in de tuinen in

Heers

Na drie jaar bloemenstilte door corona liep het buurthuis van Vechmaal zondag opnieuw goed vol voor de bloemenmarkt van Ferm Vechmaal.

“We organiseren deze bloemenmarkt al sinds 1992 in aanloop naar de ijsheiligen, wanneer het bij de mensen begint te kriebelen om bloemetjes buiten te planten”, vertelt voorzitter Mia Picard. “Heel wat kleurrijke perkplanten wachten hier om een plaatsje in de tuin te veroveren. We verkopen eenjarige bloemen, zoals geraniums, begonia’s of surfinia’s, rechtstreeks uit de serres. Bovendien kunnen de bezoekers smullen van zelfgemaakt gebak of genieten van een verwenkoffie.”

“Deze bloemenmarkt is ook een mooie afsluiter van het werkjaar”, aldus Picard. “De opbrengst gebruiken we om voor een 60-tal leden een aantrekkelijk aanbod te kunnen verzorgen met onder meer yoga, mindful walking, kooklessen en ons haak- en breicafé. Na onze Madammekesklets van volgende zondag, waarin we nieuwe leden willen werven en onze werking tentoonstellen, lassen we even een pauze in.” (frmi)