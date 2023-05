Stevoortse vrijwilligers poetsen 250 auto’s voor het goede doel

Hasselt

Naar jaarlijkse traditie hebben enkele tientallen vrijwilligers in het kader van de 18de editie van Stevoort Solidair het poetsgerief bovengehaald om een 250-tal auto’s te wassen voor het goede doel. Dat goede doel was de Sint-Vincentiusvereniging en het ontmoetingscentrum Steborg.

“De vrijwilligers vandaag zijn uiteraard de mensen van Stevoort Solidair, maar ook van de basketploeg”, zegt Ludo Vanaenrode. “Ook nog een aantal andere vrijwilligers kwamen helpen. Normaal doen ook de toekomstige vormelingen mee, maar dit jaar zijn ze niet van de partij omdat het communiefeest morgen doorgaat.”

Bij de vrijwilligers onder meer een groep jongedames onder aanvoering van Silke Santermans. “Ik ben voor de tweede keer van de partij”, zegt Silke. “Ik heb een oproep gedaan in mijn vriendenkring om mee de handen uit de mouwen te steken. Met succes, want we zijn met zijn vijven aan de slag vandaag.” (raru)

© raru