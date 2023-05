Nog een grote naam aan de start van de Giro: Astana bevestigt deelname Mark Cavendish

De 37-jarige Cavendish won in zijn carrière al zestien etappes in de Ronde van Italië, maar moet het deze keer stellen zonder echte sprinttrein. Astana Qazaqstan stelt naast de ‘Manx Express’ ook de ervaren Spanjaard Luis Leon Sanchez, de Amerikaanse klimmer Joe Dombrowski, de Kazak Vadim Pronskiy en de Italianen Simone Velasco, Samuele Battistella, Gianni Moscon en Christian Scaroni op in de komende Ronde van Italië.

De Giro start op zaterdag 6 mei en eindigt op zondag 28 mei in de Italiaanse hoofdstad Rome.