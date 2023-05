Vriendinnen ontdekken camera in badkamer van Airbnb: “En de avond ervoor had ik daar nog gruwelijke dingen gedaan”

Enkele vriendinnen gingen onlangs een weekendje weg, maar het uitje kwam abrupt op z’n einde toen een van hen een verborgen camera ontdekte in een stopcontact in de badkamer. “Ik schaamde me omdat ik de avond ervoor daar nog gruwelijke dingen had gedaan”, grapt de Canadese Kennedy, die op Tiktok alles met veel humor uit de doeken doet, maar ook toegeeft dat ze erg geschrokken is en zich “aangerand voelt”. De vriendinnen belden snel de politie die nog meer camera’s vond in het huisje. “Moraal van het verhaal: check altijd de stopcontacten van je Airbnb”, klinkt het in de video die al miljoenen keren bekeken werd. “En luister altijd op je achterdochtige vriendin.”