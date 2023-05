Troubadour Piet Stinckens wil dialectkring opstarten in Bree

Bree

De Breese liedjesboer en conferencier Piet Stinckens brengt al jaren muziek en shows in het Brees dialect. Nu wil hij met een aantal gelijkgezinden een plaatselijke dialectkring opstarten. “Tijdens een eerste informatieavond kwamen zo’n 50 belangstellenden opdagen”, aldus Piet. “Er bleek ook interesse te zijn om mee te werken. De start is dus gemaakt. We zijn ondertussen ook op zoek naar exemplaren van het dialectwoordenboek van Rik Schoofs.” (pabr)

Meer info bij Piet Stinckens via 0497/30.75.11