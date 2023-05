Bocholter sportdienst zwaait gezichten van de sporthal Chris en Fabiola uit

“Chris en Fabiola waren het gezicht van onze sporthal”, zegt schepen van Sport Jan Verjans (Via). “Beide dames hebben al die jaren hun mannetje gestaan.” Ook waren ze het eerste aanspreekpunt voor bezoekers van de sporthal. “Steeds met een glimlach gaven ze antwoord op alle vragen en problemen waarmee een sporter hier te maken krijgt”, zegt René Schetz van de sportdienst.

Chris gaat na 33 jaar met pensioen, Fabiola heeft 7 jaar dienst op de teller. “De 1.000 km tegen kanker was het topevenement waar we als Bocholt nog steeds fier op mogen zijn”, vertellen de dames. “We waren hier al die jaren thuis. Corona was een moeilijke periode, maar dit was de job van ons leven, vooral dankzij een warm en leuk team. En dat gaan we zeker missen.” (rdr)