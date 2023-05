Geen kwartfinale voor Elise Mertens op WTA Madrid

Elise Mertens (WTA 29) heeft zich maandag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA 1.000-toernooi in Madrid (gravel/7.705.780 euro). De 27-jarige Limburgse, het 24e reekshoofd in de Spaanse hoofdstad, verloor in haar achtste finale in drie sets (6-4, 0-6 en 6-4) van de Egyptische Mayar Sherif (WTA 59). De partij duurde twee uur en 52 minuten.