Unizo Genk ontbijt met de burgemeester

Alle onderwerpen kwamen aan bod zoals belastingen, vergroening, parkeren, industrie, ondernemen, retail en digitalisering. “Ondernemers informeren wat de plannen zijn van een stad als Genk is topprioriteit voor de lokale ondernemersvereniging”, zegt Luca Bruno, voorzitter van Unizo Genk. “We merken ook dat er nood is aan dergelijke informatie, want ondernemers zijn ook investeerders in eigen stad en dan is alle info broodnodig.”

Ook schepen Toon Vandeurzen gaf een korte toelichting over het stadsbos en de laatste recente ontwikkelingen daarover. Na afloop konden de aanwezigen genieten van een lekkere koffiekoek en een tof netwerk.