Premier De Croo wil snoeien in sociale voordelen voor niet-actieven en clasht meteen met schaduwpremier Magnette

Wie werkt, moet altijd meer overhouden dan wie niet werkt. Premier Alexander De Croo (Open Vld) wil daarom wieden in de sociale voordelen van de niet-actieven. “Al die tegemoetkomingen om niet te gaan werken, zijn één groot spinnenweb dat mensen gevangen houdt in het niet gaan werken,” verklaarde de eerste minister zondagavond tijdens een 1 mei-toespraak in Blankenberge. PS-voorzitter Paul Magnette reageert als door een wesp gestoken.

Eén jaar voor de verkiezingen klinken de speeches voor de dag van de arbeid nog een stuk ideologischer dan anders. Socialisten en communisten haalden zondag en maandag met veel overtuiging hun stokpaardje van stal om de rijken en de vermogens meer te laten bijdragen. Volgens de liberalen gebeurt dat al voldoende. Tijdens een eerste 1 mei-toespraak in jaren haalde premier De Croo uit naar de socialisten, die de middenklasse volgens hem al te snel als grootverdieners voorstellen.

“Mensen die gaan werken en wat geld opzijzetten om hun kinderen te laten studeren of hen te helpen een huis te kopen. Of zelfstandigen die iets verhuren om hun klein pensioen aan te vullen (...) Plots moeten zij meer bijdragen, alsof ze dat vandaag al niet doen (...) Van mensen die werken en sparen voor hun kinderen en hun pensioen, daar blijf je van af”, verklaarde de eerste minister in Blankenberge.

Meer mensen moet werken

Volgens de liberaal is het probleem niet dat de sterkste schouders niet genoeg dragen, maar dat er gewoon te weinig schouders zijn. Er moeten dus meer mensen werken, vindt hij. Maar dat werken soms minder loont dan niet werken, is een obstakel om dat doel te bereiken, voegt hij eraan toe.

© BELGA

Om de kloof tussen werken en niet werken te vergroten, schuift de premier een opvallend recept naar voren. Niet alleen de lasten op arbeid moeten omlaag - dat is ook de inzet van de fiscale hervorming waarmee Vivaldi voor de zomer klaar wil zijn -, er dient ook gesnoeid te worden in de sociale voordelen van wie niet werkt, benadrukte De Croo.

De numero uno van de Vlaamse liberalen wil de uitkeringen, sociale kortingen en tegemoetkomingen tegen het licht houden. “Wie vandaag een leefloon heeft, krijgt een waslijst aan sociale tarieven: in energie, bij de dokter, in de huur, de kinderopvang. You name it en er bestaat een stevige korting voor (...) Al die tegemoetkomingen om niet te gaan werken zijn één groot spinnenweb dat mensen gevangen houdt in het niet gaan werken. Dat is geen sociaal beleid meer. Dat is a-sociaal beleid, dat zorgt voor minder schouders in plaats van meer. Het is de wereld op z’n kop. We moeten echt af van die werkloosheidsvallen,” aldus de eerste minister.

© Kristof Vadino

Magnette reageert

Het pleidooi om te snoeien in sociale voordelen zette bij de grootste coalitiepartner - de PS - kwaad bloed. Voorzitter Paul Magnette haalde maandag tijdens de 1 mei-viering in thuisstad Charleroi hard uit naar premier De Croo. “Het is bijzonder onaangenaam wanneer de eerste minister de eigen partners aanvalt. Hij moet boven de mêléé staan en het regeerakkoord respecteren. En aangezien dit er niet in staat, denken wij er zelfs nog niet aan lijn. Punt aan de lijn,” klonk het zeer fel.