Okra Beek verkent kastelen in Zuid-Limburg

"Om 8.30 uur trokken we richting Bilzen waar we onder leiding van twee zeer goede gidsen een overzicht kregen van de geschiedenis van het kasteel Alden Biesen", klinkt het bij de Okra-leden. "De leerrijke uitleg in de prachtige gebouwen en tuinen van de landcommanderie boeide iedereen, net als de geometrische vormen van de Franse Tuin, het speelse van het Engels Park, de bijzondere architectuur van de waterburcht, de voorburcht of het majestueuze van de kerk, de Duitse ridderorde en de vele verhalen errond."

Om 12 uur genoten de leden van een warme maaltijd in de pachterschuur. "Tijdens de busreis naar het wijnkasteel in Genoelselderen konden we genieten van de prachtige bloesems", klinkt het. "Het wijnkasteel Genoelselderen is met 22 hectare aan wijngaarden het grootste wijndomein in het land. De twee deskundige gidsen maakten ons wegwijs in de geschiedenis en het ontstaan van het kasteel, de tuinen, de stokerij, het pershuis en de 13de-eeuwse wijnkelders. Tijdens de wandeling door de wijngaarden kregen we meer uitleg over het hele proces 'van druif tot wijn' met uiteraard een proevertje. Als afsluiter was het tijd om even gezellig na te praten bij een glaasje wijn. Om 17 uur stapten we terug de bus op richting Beek. Okra Beek dankt Okra Limburg voor deze prima organisatie."