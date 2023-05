Jumbo-Visma pakt met ploegentijdrit in La Vuelta eerste zege van het seizoen bij de vrouwen

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma heeft maandag de openingsploegentijdrit gewonnen van de Vuelta Femenina, de zevendaagse Ronde van Spanje voor vrouwen. Hun Britse renster Anna Henderson, die als eerste over de streep kwam, draagt dinsdag de leiderstrui.

De Vuelta Femenina telt voor het eerst zeven ritten en verhuisde voor de gelegenheid naar mei, wat ervoor zorgt dat onder meer de uittredende winnares Annemiek van Vleuten en vrouw in vorm Demi Vollering na hun klassieke voorjaar meteen op zoek moeten naar hun klimmersbenen. Beginnen deed de Vuelta met een technische ploegentijdrit over 14,5 kilometer in de straten van Torrevieja.

Het vroeg gestarte Jumbo-Visma, met onder meer de Nederlandse Marianne Vos in de rangen, zette met 18:03 de richttijd neer. Nadien beten alle andere ploegen de tanden daarop stuk. Het Duitse Canyon//Sram werd tweede op een luttele seconde van winst, het Amerikaanse Trek-Segafredo derde op negen seconden. De vrouwen van Jumbo-Visma veroverden zo hun eerste UCI-zege op de weg van 2023.

De ploegen van de twee topfavorieten voor de eindzege konden in de tijdrit de schade beperken: het Spaanse Movistar Team van wereldkampioene Van Vleuten werd vierde met 0:12 achterstand, het Nederlandse SD Worx met Demi Vollering vijfde op 0:14. Er kwamen geen Belgische ploegen of Belgische vrouwen aan de start van de Vuelta.

De Ronde van Spanje voor vrouwen gaat dinsdag verder met een overwegend vlakke etappe in lijn van 105 kilometer tussen Orihuela en Pilar de la Horadada.