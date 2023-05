Okra Beek op bezoek bij de brandweer

“We werden verwelkomd en rondgeleid door onze deskundige gids Rudi Gielen”, klinkt het bij de Okra-leden. “De brandweer van Bree vormt een modern uitgerust onderdeel van de hulpverleningszone Noord-Limburg, met hedendaags materiaal en goed opgeleide brandweermensen. Tijdens de rondleiding kwamen we meer te weten hoe de brandweer werkt, over hun kledij, brandpreventie, de functie van het wagenpark met blus- en bevrijdingsapparaten en het onderhoud ervan, de noodzakelijke app 112 enzovoort.”

“We verbaasden ons allemaal over hoeveel materiaal in zo'n brandweerwagen steekt. Het hele bezoek gaf een opmerkelijk beeld van wat zich afspeelt vóór en na bluswerken en gaf ons nog meer respect voor de mensen die van het blussen van branden en het redden van mensen hun beroep of hobby gemaakt hebben. Het was een leerrijk bezoek.”