Landelijke Gilde Opgrimbie op bedevaart naar Heppeneert

De wandelaars vertrokken al vroeg in de ochtend, de fietsers vertrokken anderhalf uur later. Allemaal hielden ze een tussenstop in Eetcafe Aod Stokkem waar ze elkaar tegenkwamen. Aangekomen in Heppeneert werd er een moment van stilte gehouden in de kerk. Daar werden ook heel wat kaarsjes aangestoken. Na de inspanningen wordt er traditioneel een hapje gegeten in het Hepperhuys. Daar sterkten de sportieveling aan met spek en eieren.