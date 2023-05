Whiskyproeverij brengt 6.650 euro op voor goede doelen

Op vrijdag 3 februari organiseerden Vital Bets, Peter Leurs en Gunther Moonen van Saint Mac een whiskyproeverij ten voordele van een aantal goede doelen rond kinderkanker. Het evenement bracht 6.650 euro in het laatje. Dat bedrag werd pas uitgedeeld aan vijf goede doelen

Er waren maar liefst 33 personen aanwezig tijdens de Kilchoman-whiskyproeverij. Na afloop van de proeverij vond er ook nog een veiling plaats met verzamelflessen Whisky. Als hoogtepunt van de avond werd er ook een zelf gebottelde whisky verkocht die ontwikkeld werd door de organisatoren in samenwerking met Klubb23 en de Israëlische M&H whiskydistilleerderij. Het etiket van de zelf gebottelde fles whisky is een knipoog naar het circus en is ontworpen door Annie Mation (Anne Neyens) uit Bree.

De totale opbrengst van de veiling leverde uiteindelijk 6.650 euro op. Dat bedrag werd verdeeld onder BKKS, vzw De Kleine Prins, Make a Wish Limburg, Tuki en de afdeling Kinderoncologie van het UZ Leuven. Vital en Peter, zelf vader van een kind met kanker, zijn ten zeerste tevreden over de opbrengst. “In ons land krijgen jaarlijks 350 kinderen kanker”, vertelt Gunther, zelf oom van een kind met kanker. “Dat zijn 350 gezinnen van wie het leven onherroepelijk verandert. De vele behandelingen, de onzekerheid en de angst hebben een grote impact op hun leven en dat van de familie.”