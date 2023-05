Michael J. Fox openhartig over zijn ziekte: “Elke dag wordt zwaarder”

De Amerikaanse acteur Michael J. Fox heeft in een interview met CBS Sunday Morning openlijk getuigt over hoe het is om met Parkinson te leven. Fox, die onder meer bekend is van zijn rol in ‘Back to the future’, leeft al meer dan dertig jaar met de ziekte. “Elke dag wordt zwaarder”, geeft hij toe.

De 61-jarige acteur zei in het interview geen bang te hebben voor de steeds erger wordende effecten van de ongeneeslijke ziekte. “Parkinson is een geschenk dat almaar blijft nemen”, aldus Fox. “Ik erken hoe moeilijk deze ziekte is voor mensen, ook voor mezelf, maar ik heb bepaalde vaardigheden waardoor ik ermee kan omgaan. En ik realiseer me dat optimisme gelukkig duurzaam is. Zo lang je iets kunt vinden om dankbaar voor te zijn, kun je ook iets vinden om naar uit te kijken. En dan ga je door!”

Al moet ook de grootste optimist in Fox bekennen dat het almaar zwaarder wordt: “Ik ga niet liegen. Het wordt moeilijker, elke dag wordt het zwaarder.” Vooral vallen is een enorm risico, zegt Fox. “Dat is een grote moordenaar bij Parkinson. Vallen, voedsel dat in je luchtwegen belandt, longontstekingen… Het zijn al die subtiele problemen die je te pakken kunnen krijgen. Je gaat niet dood aan Parkinson. Je gaat dood mét Parkinson.”

Dat vallen grote gevolgen heeft, heeft de acteur al aan de lijven ondervonden. Hij liep al heel wat lichamelijke schade op: twee gebroken armen, een gebroken handwortelbeentje en enkele breuken in zijn gezicht. Fox geeft ook toe dat hij onlangs nog een operatie heeft ondergaan aan zijn ruggengraat voor een goedaardige tumor.

Zijn leven met Parkinson komt binnenkort uitgebreid aan bod in een nieuwe documentaire op Apple TV+. In “Still: a Michael J. Fox movie” zal de acteur tonen hoe zijn ziekte de dagelijkse realiteit met zijn gezin beïnvloedt. Volgende maand komt de documentaire uit.