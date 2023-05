Kernlid Mia steekt al 45 jaar de handen uit de mouwen bij Samana Kessenich

Eerst was er een fijne bezinning, gevolgd door een ziekenzegening die pastoor Jaak Leen leidde. Daarna smaakte de lekkere vlaai met een heerlijke tas koffie. Als animatie was een boeiende quiz met algemene vragen, maar ook met vragen over Kessenich zelf. Ondertussen moest per tafel iemand een garenketting haken die achteraf gemeten werd. Het was een stevige competitie. De winnaars kregen dan ook een daverend applaus met een attentie.

Omdat kernlid Mia Neyens al 45 jaar deel uitmaakt van de Samana-familie, werd ze gehuldigd met een mooie oorkonde van Samana. Op het einde van de middag mocht rozijnenbrood met een gekookt eitje niet ontbreken. Bij het naar huis gaan kreeg iedereen nog een mooi geel plantje mee. Het was een mooie namiddag.