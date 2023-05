Gewoon opstaan en weer doorgaan leek wel het mantra van Hein Vanhaezebrouck en zijn team na de thuisnederlaag tegen Oostende. De Buffalo’s wonnen vervolgens vorige vrijdag ook effectief hun eerste partij in de Europe play-offs. “Zeker na het openingsweekend is Gent de favoriet in deze Play-off 2”, vindt schaduwcoach Wim De Coninck.