Grote-Heide zet de lente vrolijk in

“Na een kort welkomstwoordje en een bezinning mochten we genieten van een heerlijke maaltijd, goede muziek en leuke babbels met elkaar”, klinkt het bij Okra Grote-Heide. “In het najaar willen we een nieuwe activiteit uitproberen. De leden kregen verschillende suggesties die in andere trefpunten al met succes georganiseerd werden. De activiteit die de meeste stemmen kreeg, zullen we in het najaar op ons programma zetten. Nog even wachten welke activiteit dat wordt. Het was een geslaagde dag. Nu kijken we al uit naar onze voorjaarsreis eind mei.”