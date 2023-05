Ronny zet zich al 50 jaar in voor karateclub Kerkhoven

“Ik begon met karate toen ik 14 jaar oud was”, vertelt Ronny. “Nu, 50 jaar later, is het nog steeds mijn passie.” Dankzij Ronny's passie kunnen ook vele anderen genieten van de sport. Ronny is niet alleen clubverantwoordelijke en hoofdtrainer van de club, hij zorgt er ook voor dat de kleine, maar gezellige cafetaria in Kerkhoven draait. Elke dag, behalve op zondag, is Ronny er aanwezig.

Daarom reikte Samen Vooruit een pluim uit aan Ronny. De pluimen gaan telkens naar verdienstelijke Lommelaars of mensen die in Lommel een kleine of een grote positieve bijdrage leveren. Steeds meer Lommelaars sturen trouwens suggesties in voor deze positieve noot.

Gemeenteraadslid Ronny Geysen overhandigde samen met Valerie Deboel, secretaris van Samen Vooruit, de pluim aan Ronny. “Een hele logische keuze, want iemand als Ronny zorgt voor het sportplezier van velen”, aldus Valerie. “De karateclub in Kerkhoven is een mooie club en dat hebben ze voor een groot deel aan hem te danken. Dat was vandaag ook erg duidelijk toen we de pluim overhandigden.”