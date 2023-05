Vrouw krijgt verrassende mail nadat ze jobaanbieding afwijst: “Stuur ons een kloon van jezelf”

De Amerikaanse Stephanie werd aangenaam verrast toen ze eind maart een bericht zag verschijnen in haar mailbox. Het bedrijf waar ze een jobaanbieding van had afgeslagen omdat ze een betere aanbieding had gekregen, had haar opnieuw gecontacteerd met enkele bemoedigende woorden. “Hier krikt mijn ego van op”, schreef ze.

De video, waarin ze uit de doeken doet wat er in de mail staat, werd ondertussen al meer dan 500.000 keer bekeken. En daaruit bleek dat Stephanie niet de enige was die het bericht fantastisch vond. “Dit is een groene vlag”, schreef iemand. “Ik wou dat meerdere bedrijven ons zo gewaardeerd lieten voelen.” Anderen merkten op dat zulke e-mails erg stimulerend zouden zijn voor de bedrijfscultuur. “Dit is hoe het hoort te zijn”, reageerde iemand. “Ik zou zelfs heroverwegen om het aanbod alsnog te aanvaarden.”

Stephanie onthulde in een latere video dat ze toch bij het tweede bedrijf was gestart, ondanks dat velen haar aanmoedigden om terug te gaan naar het eerste. “Het was een superlief bericht, maar de jobaanbieding van het andere bedrijf was nog altijd beter”, aldus de Amerikaanse.

