Vandalen spuiten graffiti en stelen kleuterfietsjes aan school in Vliermaal

In de nacht van zaterdag op zondag was de vrije basisschool De Vlierbloem in Vliermaal het mikpunt van vandalen. Ze bekladden de infrastructuur met graffiti en vernielden en stalen ook kleuterfietsjes.

Directeur van de Vlierbloem Greet Jorissen doet het verhaal: “Zaterdagnacht zijn er een aantal vandalen over de omheining van de speelplaats gekropen. Er werden nergens inbraaksporen gevonden. Ze spoten graffiti op o.a. de voordeur, de ramen en het speelbord onder het afdak, tot zelfs de vloer van de koer.”

“Vervolgens hadden ze het op de kleuterfietsjes gemunt die op de koer stonden. Een aantal opzettelijk beschadigde fietsjes hebben we teruggevonden in het aangrenzende speelpleintje van de gemeente. De rest zijn meegenomen. Hoeveel hebben we nog niet kunnen uitmaken, dat zal een inventaris in de loop van de week duidelijk maken.” De vandalen zouden vastgelegd zijn op beeld. “Men heeft ons gemeld dat er camerabeelden zouden zijn en daarop kun je duidelijk een drietal personen zien ”, zegt Jorissen.(Raymond Polus)

© Raymond Polus

© Raymond Polus

© Raymond Polus