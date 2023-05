Engels wandelpad van ruim 4.300 kilometer vernoemd naar koning Charles

Van het wandelpad is momenteel al bijna 1.300 kilometer open. Het Engelse natuuragentschap Natural England, dat samenwerkt met de lokale besturen, mikt op eind 2024 om de volledige route van Northumberland in het noordoosten via het zuiden tot Cumbria in het noordwesten, klaar te hebben. Het zou dan gaan om ‘s werelds langste beheerde wandelpad.

In een mededeling benadrukt de Britse milieuminister Thérèse Coffey dat Charles zich als kroonprins altijd heeft ingezet voor de natuur en het milieu. “De koning is een toegewijde voorvechter van natuur in ons land”, aldus Coffey. “Het is passend dat de natuur en het publiek nog jarenlang zullen profiteren van deze blijvende herdenkingen.”

Volgens Britse media had Charles ook van de Londense luchthaven Heathrow het aanbod gekregen om een terminal naar hem te vernoemen ter gelegenheid van zijn kroning. Dat zou de vorst hebben afgewezen wegens milieubezwaren die gepaard gaan met de luchtvaart. De nieuwste en grootste terminal van Heathrow is sinds 2014 vernoemd naar Charles’ moeder, koningin Elizabeth II.