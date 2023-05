Gebrek aan materiaal en uitbraak van epidemieën: WHO noemt situatie in Soedan “catastrofaal”

Volgens de regionale directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is de sanitaire situatie in Soedan “catastrofaal”. Volgens Ahmed Al-Mandhari is er sprake van personeelstekort, een gebrek aan materiaal en zijn er verschillende epidemieën uitgebroken.

Soedan is sinds twee weken in de greep van het geweld tussen het leger een paramilitaire beweging. Al-Mandhari, de WHO-directeur voor de Oost-Afrikaanse regio, spreekt van “een catastrofe in alle mogelijke betekenissen van de term”.

Veel ziekenhuizen in het Oost-Afrikaanse land, een van de armste ter wereld, zijn zwaar gebombardeerd of worden bezet door een van de strijdende partijen. Bovendien is er amper nog gezondheidspersoneel en zijn geneesmiddelen en ander medisch materiaal nauwelijks beschikbaar.

Het conflict heeft de erg fragiele gezondheidszorg in Soedan nog verder verzwakt. Er is volgens Al-Mandhari vooral een tekort aan specialisten zoals chirurgen en anesthesisten.