Zeven bestuurders onder invloed van drugs betrapt bij controles in kader van illegale rave

De politie stond tussen zaterdagavond 20 uur en zondagochtend 2 uur op drie plaatsen opgesteld in de buurt van de oprit van de E313. Dat was op de Tongersesteenweg in Riemst, de N700 in Bilzen en de Bilzersteenweg in Hoeselt. In totaal werden 589 voertuigen gecontroleerd.

Acht bestuurders waren onder invloed van alcohol en moesten hun rijbewijs inleveren, twee van hen zelfs voor 15 dagen. Vier chauffeurs testten positief op THC en/of cocaïne en verloren hun rijbewijs eveneens voor 15 dagen. Er werd ook een voertuig in beslag genomen dat vermoedelijk niet verzekerd en niet gekeurd was. Een bestuurder die geen geldig rijbewijs had, zag zijn voertuig ook geïmmobiliseerd worden. Er werden vijf pv’s voor drugsbezit opgesteld. Twee buitenlandse overtreders kregen een onmiddellijke minnelijke schikking.

De politie onderschepte ook twee voertuigen die op weg waren naar de illegale rave. Eén voertuig maakte rechtsomkeer na de nodige aanmaningen. In het andere werden drugs, vuurwerk en een voedselvoorraad voor enkele dagen gevonden. De drugs en het vuurwerk werden in beslag genomen en de bestuurder legde een positieve speekseltest af.

Beginnende bestuurder

Een reguliere interventieploeg van de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst betrapte zaterdagnacht ook twee bestuurders onder invloed van drugs. Rond 23.30 uur werd in de Maastrichterstraat in Bilzen een 36-jarige bestuurster uit Maastricht aan de kant gezet. Zij was op de fuif in Brustem geweest en testte positief op marihuana. Haar rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken.

Een uur later werd op dezelfde route een voertuig met drie jongeren gecontroleerd. De 18-jarige bestuurder uit Riemst had een verlopen verzekeringsbewijs bij. Het voertuig werd getakeld en hij heeft 30 dagen de tijd om zich in regel te stellen. Hij testte ook positief op cocaïne en moest zijn rijbewijs, dat hij nog maar twee maanden had, meteen afgeven.