Daniel Muñoz: “Ik bewonder Noa Lang, al praat hij erg veel”

Met een rake kopbal luidde Daniel Muñoz de Genkse comeback tegen Club Brugge (3-1) in. Ook verdedigend was hij secuur tegen Noa Lang en co. “Het is leuk om tegen iemand van zijn kaliber te mogen spelen. Al praat hij wel erg veel.”

“Er was één ploeg die verdiende te winnen, en dat waren wij”, begon Muñoz zijn analyse. “We voerden ons plan tot in de perfectie uit. Het was een must om de play-offs met een zege te beginnen. Dit zorgt voor een enorme vertrouwensboost.”

Het was Muñoz die het pad effende voor de thuisploeg door met een rake kopbal de openingsgoal van Vanaken uit te wissen. “Ik wist dat Club Brugge soms iets te veel ruimte durft weg te geven in het centrum. Ik zag een gat en dook erin. Vanaf dan was het alleen nog kwestie van de bal de juiste kracht en richting mee te geven. Ik kon de voorzet van Arteaga goed aanvallen en zo kwamen we vlug weer in de wedstrijd.”

© Dick Demey

Handrem

“Toch was ik na m’n gele kaart, die ik onterecht vond, genoodzaakt om een beetje met de handrem op te spelen”, vervolgde de Colombiaan. “Ik voelde dat de spelers van Club Brugge me extra opzochten. Vooral Onyedika en Noa Lang. Ik bewonder Lang. Het is leuk om tegen iemand van zijn kaliber te mogen spelen. Al praat hij wel erg veel op het veld. Hij is soms te weinig met het spel bezig.”

Voor de Genkse rechtsback waren het na blessureleed zijn eerste speelminuten sinds de thuiszege op 2 april tegen OH Leuven. “Op het einde was het afzien. Het is niet simpel om in zo’n topmatch meteen weer voor de leeuwen gegooid te worden. Maar ik zeur niet, daarvoor zijn we profs. Ik heb op m’n tanden gebeten en achteraf is de beloning des te groter.”