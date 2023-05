Bij winst hijgt nummer 2 Luca Brecel koploper Ronnie O’Sullivan in de nek op wereldranglijst

In het snooker wordt er na elk toernooi een nieuwe ranking opgemaakt. Het is een money list: de punten staan voor het aantal Engelse ponden dat een speler aan zijn prestaties heeft overgehouden. Ze is bovendien gebaseerd op de resultaten van de voorbije twee jaar. Zo vallen bijvoorbeeld voor dit WK de punten weg van het WK 2021, waardoor toenmalig wereldkampioen Mark Selby zijn huidige finaleplaats goed kan gebruiken om zich in de bovenste regionen van de lijst te blijven handhaven.

Kansberekening

Luca Brecel won voor deze editie nog nooit een wedstrijd in het Crucible. Hij had zo geen punten te verdedigen en zal met 500.000 (bij winst) of 200.000 (bij verlies van finale) punten extra erbij krijgen. Die zullen het huidige nummer tien naar respectievelijk 2 of 4 laten springen na dit toernooi.

Ronnie O’Sullivan blijft de nummer 1 van de wereld. — © Getty Images

Pakt Brecel maandagavond de wereldtitel, dan hijgt hij met 876.500 punten zelfs het nummer 1 Ronnie O’Sullivan (886.000) in de nek. Nummer 3 wordt in dat geval Mark Allen (860.500), vierde Judd Trump (556.000) en vijfde Mark Selby (549.000).

Haalt Selby het dan wordt hij met 849.000 punten het nummer twee en is Brecel met 576.000 stuks nummer vier achter het trio O’Sullivan-Selby-Allen.

Belang van ranking

De positie op de wereldranglijst was vroeger nog belangrijker, toen mochten reekshoofden verschillende rondes overslaan. Dat is nog heel zelden het geval. Maar een plaats in de top 16 is wel cruciaal, omdat je dan zeker bent van deelname aan de Masters en het WK. Bovendien kan de precieze positie bepalen welke tegenstrever je tegenover je krijgt. Bij elk toernooi is het opzet anders maar bijvoorbeeld op het WK en de Masters staat 1 tegenover 16 in de achtste finales.

(mg)