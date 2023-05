Noël koopt een brood om bakster Karine aan de haak te slaan: “Ik dacht dat hij een controleur was”

Zijn vrienden vonden de uitbaatster van ’t Lauwers Bakkerke wel iets voor hem. En dus trok Noël naar de bakkerij om er een brood te kopen… en het telefoonnummer van Karine te scoren. Die was eerst wat argwanend - “ik dacht dat hij een controleur was” - maar anderhalf jaar later zijn de twee gelukkig getrouwd.

LEES OOK. Pas getrouwd: Noël en Karine in Tongeren

Waarom uitstellen als het juist zit? Met dat motto stappen Karine Leroi (49) uit Lauw en Noël Spelmans (59) uit Tongeren anderhalf jaar na hun eerste ontmoeting in het huwelijksbootje. Karine en Noël hebben allebei een ongelukkige relatie achter de rug. Op een dag is Noël op bezoek bij kameraden in Lauw. Ze willen hem van ‘t straat helpen. “Karine van ‘t Lauwers Bakkerke, dat is een goei voor u. Ga daar maar een mayabrood halen”, stelt een van hen voor. Noël luistert. Hij trekt naar ’t Lauwers Bakkerke en installeert zich aan een tafel bij het raam. Hij bestelt er een koffie en een mayabrood en bestudeert de uitbaatster. “Ik zag haar en ik dacht: waarom niet?”

Noël wil Karine vragen om iets te gaan drinken, maar er is te veel volk in de winkel. Karine vertrouwt de onbekende man ook niet helemaal. “Ik dacht hij een controleur was”, lacht ze. Missie mislukt dus. Maar bij het naar buitengaan ziet Noël Karines gsm-nummer op het reclamebord. Eenmaal thuisgekomen stuurt hij haar een berichtje met de vraag om eens een koffie te gaan drinken. Karine heeft geen vertrouwen meer in mannen en antwoordt niet. Tot haar zoon Ruben zich moeit. “Hij zei dat niet antwoorden onbeleefd is”, zegt Karine. “Noël stuurde een berichtje over ‘de winkel’. Dus stuurde ik terug: Ten eerste: het is geen winkel, maar een bakkerij. En ten tweede: van mannen heb ik mijne buik vol.”

Twee weken geleden stapten Noël en Karine in het huwelijksbootje. — © diro

Niet moeien

Enkele dagen later zien de vrienden van Noël een oproep van Karine op Facebook. Daarin vraagt ze of iemand een bakplaat heeft om hamburgers te bakken tijdens de Halloweentocht in Lauw. De vrienden tippen Noël en die ruikt een nieuwe kans. Hij stuurt een berichtje waarin hij vrijblijvend zijn bakplaat aanbiedt én doet een nieuwe poging om samen koffie te drinken. Dit keer hapt Karine toe. Ze pikt hem op en ze trekken naar Sint-Truiden.

“Ze durfde me niet aan te kijken en hield de menukaart de hele tijd voor haar gezicht, tot de ober die weer kam ophalen”, lacht Noël. Na de tête-à-tête maakt het koppel een wandeling door de velden. De volgende dag trekken ze opnieuw naar Sint-Truiden en blijft Noël overnachten in Lauw. ’s Ochtends brengt Karine hem terug naar huis. Na enkele dagen vraagt zoon Ruben zich af hoe het komt dat zijn mama al enkele ochtenden vanuit een andere richting terugkomt. Eerst zegt ze dat ze zich van weg vergist heeft, maar na vijf dagen biecht ze haar prille relatie op. Noël belooft plechtig dat hij zich nooit zal moeien in de bakkerij. Hij zal zich wel ontfermen over de tuin en de dieren.

LEES OOK. Toen God tot Enco (20) sprak, wist hij het zeker: de Zonhovense Gwendoline (26) is de ware

Noël belooft plechtig dat hij zich niet zal moeien met de zaken in de bakkerij. — © diro

Eenzame harten bureau

Noël vraagt Karine ten huwelijk in… de keuken. “Wil je met me trouwen? Als je nee zegt, is ’t ook goed”, zegt Noël. Karine reageert: “Ofwel trouwen we, ofwel breng ik je naar het rusthuis, want je wordt dit jaar 60.” Al heeft ook Noël nog een bezorgdheid: Karine werkt van ’s ochtends vroeg tot laat in de nacht en dat vindt hij niet leefbaar. “Op een dag heb ik haar wakker geschud”, zegt Noël. “Altijd maar werken, werken, werken… Karine nam zelfs om middernacht de telefoon op voor iemand die twee sandwiches wilde bestellen.” Sindsdien doet zijn vrouw het kalmer aan en hebben de twee wat meer tijd voor elkaar.

Het koppel is net terug van hun huwelijksreis: een cruise op de Middellandse Zee. Zaterdagochtend stond Karine terug in de bakkerij. Om 7.05 uur stond de eerste trouwe klant al aan de deur. “Hier spreken heel veel vrijgezellen af om samen een koffie te drinken. Eigenlijk zouden we een ‘eenzame harten bureau’ kunnen starten”, schatert Karine.