Kim Mestdagh opent Italiaanse finale met winst, Serena-Lynn Geldof is uitgeschakeld in Spanje

Het fantastisch seizoen van Kim Mestdagh met Schio, winnaar Coppa Italia en brons op de Final Four van de Euroleague Women in het Tsjechische Praag, krijgt misschien nog een prachtige kers op de taart. De West-Vlaamse opende met Schio de finale van de play-offs met knappe winst. “Het is een bijzonder lang seizoen. Het was in Bologna al onze 62ste officiële wedstrijd van deze campagne. Nog eventjes doorbijten en hopelijk volgt dan de titel,” zei Kim Mestdagh. Dinsdag 2 mei wordt in Schio de tweede wedstrijd van de Italiaanse (Serie A1) finale afgewerkt. Minder goed nieuws was er voor Belgian Cat Serena-Lynn Geldof. De 26-jarige en 1m96 grote center is met Zaragoza uitgeschakeld in de Spaanse (Lega Femenina) halve finale van de play-offs. Na 57-72 verlies in de thuiswedstrijd en tegen Valencia werd ook de tweede partij in eigen midden met 94-49 verloren. Geldof tekende voor 6 punten en 5 rebounds. Serena-Lynn Geldof mag wel op een mooie campagne terugblikken. Ze won met Zarogoza de Copa de la Reina en was in een gemiddelde speeltijd van 19 punten goed voor 7 punten en 4 rebounds. Ze tekende tevens een nieuw contract van één seizoen bij Zaragoza.

Het seizoen is voorbij voor Serena-Lynn Geldof en Zaragoza. — © FIBA

Franse play-offs met vier Belgian Cats en bondscoach Méziane van start In de Franse LFB gaan dinsdag 2 mei de kwartfinales play-offs van start. Met een pak Belgian Cats en ook bondscoach Rachid Méziane. Jullie Allemand, nog steeds in volle revalidatie na een hamstringblessure, neemt het in de kwartfinale met ASVEL Lyon tegen Carolo Flammes op. Bondscoach Rachid Méziane met Hind Ben Abdelkader en met Villeneuve D’Ascq tegen Angers. Julie Vanloo en Kyara Linskens met BLMA Montpellier tegen Roche.