Een dode en drie gewonden bij Russisch bombardement in Cherson

Bij Russische bombardementen in de regio rond de Oekraïense stad Cherson zijn in de nacht van zondag op maandag één dode en drie gewonden gevallen. Dat laat het Oekraïense leger weten.

Rusland bombardeerde de afgelopen nacht verschillende Oekraïense steden, al werden de meeste raketaanvallen volgens Oekraïne geneutraliseerd. Kiev heeft het over achttien kruisraketten, waarvan er vijftien werden neergeschoten door het Oekraïense leger.

Volgens Oekraïne mikte Moskou onder meer op bewoonde gebieden in de regio rond Cherson en een overheidsgebouw in de Zuid-Oekraïense stad zelf. Daarbij viel een dode. Drie anderen, onder wie een kind, raakten gewond. De stad zou de voorbije 24 uur acht keer zijn gebombardeerd.

In het oosten van het land, in de regio rond Dnipropetrovsk, vielen volgens de lokale autoriteiten minstens 25 gewonden, onder wie drie kinderen. In Pavlohrad werden enkele tientallen huizen, scholen, winkels en appartementsgebouwen beschadigd.