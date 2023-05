Pas getrouwd: Olivier en Haike in Hasselt

Hasselt

Olivier De Cock (28) uit Hasselt, IT’er bij Mobile Vikings

Haike Giddelo (26) uit Koersel (Beringen), opvoedster

Kinderen: Charlotte (10 maanden)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We zijn al een koppel van in onze middelbare schooltijd in de handelsschool in Hasselt”, zegt het bruidspaar.(raru)

