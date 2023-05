Pas getrouwd: Senne en Ellen in Bilzen

Bilzen

Senne Vanspauwen (29) uit Bilzen, brandweerman/alarminstallateur

Ellen Nijs (29) uit Hoeselt, bediende wetenschappelijk onderzoek

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We zagen elkaar elf jaar geleden in het zwembad in Bilzen”, vertelt het koppel. “Een maand later waren we een koppel.” (joge)

