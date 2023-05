Opnieuw automobilist op fietspad aan Kempische Steenweg

Het is de jongste weken een geregeld weerkerend verhaal, maar ook op 1 mei merkten attente automobilisten weer een auto op die op het fietspad was geraakt. Die reed vanaf de zijweg van de Singel, nochtans afgezet met hekwerk nu, op het verhoogde fietspad richting Genkersteenweg.

Het manoeuvre van de automobilist is bijzonder gevaarlijk, vermits ook fietsers uit beide richtingen nu aan die zijde van de brug het fietspad moeten gebruiken. Aan de andere kant van de verhoogde brug worden het fietspad en de aanlopen daarnaartoe volledig afgewerkt. Als alles volgens plannen verloopt moeten die werken eind deze week of zeker in de week nadien voltooid geraken.

De automobilist merkte zijn vergissing op toen hij de tegenliggers per fiets zag naderen en moest dan achteruit de lus weer afrijden.