Eén verandert van naam en wordt VRT 1

De televisiezender Eén ziet er vanaf maandag helemaal anders uit. Niet alleen komen er nieuwe spots, aankondigingen en stemmen, meldt de VRT. De zender krijgt ook een nieuwe naam en logo. Eén zal voortaan VRT 1 heten. Zo wil de VRT benadrukken dat Eén een zender van de VRT is. CEO Frederik Delaplace had eerder al aangekondigd dat hij het moedermerk VRT meer in de markt wou zetten.

“Dankzij de naamsverandering wordt VRT 1 rechtstreeks aan VRT MAX verbonden en is het voor de kijkers nog duidelijker dat ze alle programma’s van VRT 1 ook daar kunnen vinden”, klinkt het. De nieuwe, kleurrijke omgeving rond VRT 1 moet duidelijk maken dat de zender programma’s en verhalen brengt die “garant staan voor kwaliteit zonder compromissen van de publieke omroep”.