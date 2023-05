VIDEO. Weergaloze Stephen Curry leidt Golden State Warriors met recordaantal punten naar tweede ronde play-offs NBA

Kampioen Golden State heeft zondag de beslissende zevende wedstrijd in de eerste ronde van de play-offs van de NBA gewonnen. De Warriors versloegen de Sacramento Kings in eigen huis met 100-120. Een uitmuntende Stephen Curry nam zijn ploeg bij de hand met 50 punten. Golden State wint de confrontatie zo met 4-3.

Curry voegde nog acht rebounds en zes assists toe. Van zijn liefst 38 shotpogingen waren er 20 raak. De tweevoudig MVP in de NBA maakte nooit eerder zoveel punten in een play-offduel. Nog straffer: nooit eerder maakte een speler überhaupt zoveel punten in een zevende en beslissende wedstrijd van de play-offs.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Curry werd uitstekend ondersteund door Kevon Looney, die goed was voor 11 punten en 21 rebounds. In de halve finales van de Western Conference komen de Warriors nu uit tegen de LA Lakers van LeBron James.

In het oosten werkten New York en Miami hun eerste wedstrijd van de halve finales af. De Heat haalde het met 101-108. Jimmy Butler was met 25 punten en 11 rebounds bepalend. Hij blesseerde zich wel aan de enkel, waardoor zijn aantreden dinsdag in het tweede duel onzeker is. Bij de Knicks ontbrak Julius Randle door een blessure. R.J. Barrett (26 ptn) en Jalen Brunson (25 ptn) waren de topscorers.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen