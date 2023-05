Belleman Jan Dierckx glijdt uit na Mei-Avondviering en moet onder het mes

“Voor alle duidelijkheid, ik was bloednuchter”, zegt Dierckx, “maar op de terugweg naar de auto in de parkeergarage van Quartier Bleu ben ik weggegleden op de gladde steentjes aan het Molenpoortplein. In het ziekenhuis is vastgesteld dat er een pees in de knie is afgescheurd. Helaas geen 1 meistoet bij ons Genkse vrienden voor mij dus, maar een knieoperatie en flinke revalidatie in de plaats daarvan. Als ik uit het ziekenhuis ben, komen er ook antislipzolen onder mijn ‘Belleman-schoenen’, dat is ook zeker.”