Vandaag begint La Vuelta, met alweer twee Nederlandse vrouwen als topfavorieten: dít is al 30 jaar hun ‘geheime’ succesformule

Demi Vollering is de nieuwe Nederlandse diamant die een krankzinnige dominantie in het mondiale wielrennen voortzet. Al meer dan dertig jaar steekt er een dame uit ons kleine buurlandje ver boven de rest uit. De voormalige wereldtoppers Leontien van Moorsel en Anna van der Breggen, en trainer Louis Delahaije buigen zich voor de start van La Vuelta (1-7 mei) over de ’geheime’ succesformule van Oranje.